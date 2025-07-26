الصين تحذر من كوارث بيئية بعد أمطار غزيرة

رجال الإطفاء يزيلون الأنقاض خلال عملية بحث وإنقاذ بعد فيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة في قرية شووزي، في جينان، مقاطعة شاندونغ، الصين، 22 يوليو 2025. رويترز

أصدرت بكين اليوم السبت تحذيرا من وقوع كوارث بيئية، منها الانهيارات الأرضية والطينية بعد هطول أمطار غزيرة أمس.

وتسببت العواصف التي تجتاح شمال الصين للمرة الثانية خلال عام في أمطار غزيرة على باودينغ القريبة.

ويأتي تنبيه الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في بكين الصادر لعشرة أحياء من أصل 16 في المدينة في وقت حذرت فيه السلطات المحلية أيضا من حدوث سيول في المناطق الجبلية.

وفي خبي المجاورة، ذكر تلفزيون الصين المركزي أن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الليل في فوبينغ، وهي جزء من باودينغ الصناعية، بلغت مستويات لم يسبق لها مثيل سجلتها محطة أرصاد جوية محلية بمنسوب مياه وصل إلى 145 مليمترا في الساعة.

وسجلت محطة شيتشوانغ أكبر معدل لهطول الأمطار بلغ 540 مليمترا على مدى ثماني ساعات، متجاوزا بذلك متوسط الأمطار السنوي في باودينغ البالغ حوالي 500 مليمتر.

وقبل يوم واحد فقط، أغرقت العواصف منطقة يي في باودينغ بكميات مماثلة من الأمطار.

وقال تلفزيون الصين المركزي إن الأمطار كان لها آثار مدمرة على أكثر من 46 ألف شخص وأجبرت 4655 منهم على إخلاء المنطقة.

وأصدرت وزارة الموارد المائية الصينية تحذيرات موجهة إلى 11 مقاطعة ومنطقة، بما في ذلك بكين وخبي، من فيضان أنهار صغيرة ومتوسطة الحجم ومن السيول المتدفقة من الجبال.

ويهدف التحذير أيضا إلى ضمان سلامة الخزانات والسدود في أثناء الفيضانات.