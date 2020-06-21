الصين تحظر استيراد منتجات أمريكية بسبب كورونا

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في ضوء التوتر الذي تشهده العلاقات الأمريكية الصينية، خاصة بعد بعد اتهامات الإدارة الأمريكية للصين بأنها المسؤولة عن تفشي فيروس كورونا المستجد .

وحظرت الصين، الأحد، استيراد منتجات شركة “تايسون فودز” الأميركية، وأمرت بإغلاق مصنع تابع لشركة “بيبسي” في بكين، في مسعى لكبح انتشار كورونا عبر مواد غذائية قد تنقل العدوى.

وأعلنت العاصمة الصينية، الأحد، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تقوم السلطات بإخضاع أكثر من مليوني شخص لفحوص بهدف احتواء بؤرة جديدة لوباء كوفيد-19 في بكين.

وأعلنت المديرية العامة للجمارك “تعليقا مؤقتا” لاستيراد الدجاج المثلج الذي تنتجه شركة “تايسون فودز” الأميركية، بعد رصد تفش للوباء في أحدى المنشآت الإنتاجية التابعة للشركة في الولايات المتحدة.

وجاء في البيان أن المديرية ستصادر منتجات الشركة التي وصلت إلى الصين، وفق ما نقلت رويترز.

وفي المنحى نفسه، أمرت السلطات شركة “بيبسيكو” الأميركية للمواد الغذائية والمشروبات بإغلاق أحد مصانعها في بكين، بعدما تبينّت إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الشركة فان جيمين.

وأوضحت المتحدثة أنه تم تتبّع 87 شخصا خالطوا المصابين ووضعوا في الحجر الصحي.

وسجّلت الصين أكثر من 220 إصابة في بؤر جديدة في بكين، وتقول السلطات إن مصدرها هو سوق شينفادي، مركز التزود الرئيسي بالفاكهة والخضر في العاصمة. واكتشف الفيروس خصوصاً على ألواح تقطيع سمك السلمون المستورد.

وفتحت السلطات المحلية في العاصمة ألفي مركز للفحص، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة، موضحة أن 2,3 مليون عينة قد جمعت حتى الآن.

ونصح السكان، الجمعة، برمي ثمار البحر المجلدة التي ابتاعوها من سوق شينفادي المغلق حالياً، كما أعلنت السلطات الجمعة حملة وطنية لفحص السلع الغذائية المستوردة.

ويجري فحص موظفي المطاعم ومحلات السوبرماركت والأسواق والعاملين في توصيل الطعام أيضاً، وأكد الجمعة مسؤول كبير في المركز الصيني للسيطرة على الامراض والوقاية منها للصحافيين أن بؤرة الوباء الجديدة تحت السيطرة، لكن بكين ستواصل تسجيل إصابات جديدة.

وفي المجمل، سجلت الصين 26 إصابة جديدة الاحد، ثلاث منها في محافظة هيبيي الحدودية مع العاصمة. ومن بين من سجلت إصابتهم، عامل في سوق شينفادي. كما أشارت السلطات إلى تسجيل حالة مستوردة.