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الصين تحظر بعض المحتوى المرتبط بالرسوم الجمركية على وسائل التواصل الاجتماعي

منذ 7 ساعات
علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

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بدأت الصين، اليوم الأربعاء، في فرض رقابة على بعض المحتوى المرتبط بالرسوم الجمركية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية “المضادة” على عشرات الدول حيز التنفيذ.

تشمل هذه الرسوم الجمركية رسوما ضخمة بنسبة 104 بالمئة على بضائع صينية، وهو ما جعل المنشورات التي تنتقد الولايات المتحدة من الأكثر رواجا بين المستخدمين.

وتم حظر معظم الوسوم وعمليات البحث عن “رسوم جمركية” أو “104” على منصة التواصل الاجتماعي ويبو التي تظهر رسالة بوجود خطأ عند البحث بها.

وكانت وسوم أخرى، خاصة التي تشير إلى وجود عجز في البيض بالولايات المتحدة، من بين الأكثر زيارة على ويبو. وبدأ تلفزيون الصين المركزي وسم “لدى الولايات المتحدة حرب تجارية وعجز في البيض”.

وقال التلفزيون في منشور على ويبو إن الولايات المتحدة “يعلو صوتها في التلويح بعصا الرسوم الجمركية، وتفرض رسوما جمركية على منتجات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي… لكنها تكتب أيضا رسائل إلى الدول الأوروبية بصوت منخفض، تطلب فيها البيض بشكل عاجل”.

وخلصت مراجعة أجرتها رويترز إلى أن الرقابة امتدت أيضا إلى تطبيق وي تشات، إذ حذف التطبيق مجموعة كبيرة من المنشورات من شركات صينية سلطت الضوء على التأثير السلبي لرسوم ترامب الجمركية.

وتم وضع علامة موحدة على جميع المنشورات الخاضعة للرقابة تقول إن “المحتوى يشتبه في أنه ينتهك القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة”.

وأعلنت بكين فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتعهدت بمحاربة ما تقول إنه ابتزاز.

    المصدر :
  • رويترز

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