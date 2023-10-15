الصين تدعو إسرائيل إلى وقف "العقاب الجماعي" على غزة

اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي أنّ الأعمال الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس “تتجاوز حدود الدفاع عن النفس”، وعلى الحكومة الإسرائيلية التوقف عن “العقاب الجماعي” لسكان غزة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية الأحد، أن وانغ قال لنظيره السعودي فيصل بن فرحان السبت، إنّ ما تفعله “إسرائيل يتجاوز حدود الدفاع عن النفس”، ويجب على قادتها التوقف عن “العقاب الجماعي لسكان غزة”.

هذا ومن المقرر أن يزور تشاي جون، المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط، المنطقة الأسبوع المقبل للدفع من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية.

وقالت قناة “سي سي تي في” الصينية في تقرير مصوّر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، إن تشاي “سيزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإنعاش الوضع وتعزيز محادثات السلام”.

وقال تشاي للقناة الصينية إن “احتمال توسيع نطاق (النزاع) وامتداده إلى الخارج أمر مقلق جدًا”.

والتقى تشاي، الجمعة، ممثلي الجامعة العربية في الصين، حيث قال إن بكين تدعم أن تلعب المنظمة الإقليمية “دورا هاما في القضية الفلسطينية”، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وأضاف البيان أن تشاي أبلغ التكتل أن بكين “ستبذل جهودًا حثيثة لإعادة عملية السلام في الشرق الأوسط إلى مسارها”.

إلى ذلك، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت، الولايات المتحدة إلى “لعب دور بناء ومسؤول” في النزاع، وحض على “عقد اجتماع سلام دولي في أقرب وقت ممكن لتعزيز التوصل إلى توافق واسع النطاق”.