الأحد 30 ربيع الأول 1445 ﻫ - 15 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين تدعو إسرائيل إلى وقف "العقاب الجماعي" على غزة

منذ ساعة واحدة
علما الصين وإسرائيل (رويترز)

علما الصين وإسرائيل (رويترز)

A A A
طباعة المقال

اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي أنّ الأعمال الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس “تتجاوز حدود الدفاع عن النفس”، وعلى الحكومة الإسرائيلية التوقف عن “العقاب الجماعي” لسكان غزة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية الأحد، أن وانغ قال لنظيره السعودي فيصل بن فرحان السبت، إنّ ما تفعله “إسرائيل يتجاوز حدود الدفاع عن النفس”، ويجب على قادتها التوقف عن “العقاب الجماعي لسكان غزة”.

هذا ومن المقرر أن يزور تشاي جون، المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط، المنطقة الأسبوع المقبل للدفع من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية.

وقالت قناة “سي سي تي في” الصينية في تقرير مصوّر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، إن تشاي “سيزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإنعاش الوضع وتعزيز محادثات السلام”.

وقال تشاي للقناة الصينية إن “احتمال توسيع نطاق (النزاع) وامتداده إلى الخارج أمر مقلق جدًا”.

والتقى تشاي، الجمعة، ممثلي الجامعة العربية في الصين، حيث قال إن بكين تدعم أن تلعب المنظمة الإقليمية “دورا هاما في القضية الفلسطينية”، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وأضاف البيان أن تشاي أبلغ التكتل أن بكين “ستبذل جهودًا حثيثة لإعادة عملية السلام في الشرق الأوسط إلى مسارها”.

إلى ذلك، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت، الولايات المتحدة إلى “لعب دور بناء ومسؤول” في النزاع، وحض على “عقد اجتماع سلام دولي في أقرب وقت ممكن لتعزيز التوصل إلى توافق واسع النطاق”.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش الإسرائيلي- أرشيفية
    طوفان الأقصى
    الاحتلال يتأهّب على كلّ الجبهات.. ويعترف "العملية البريّة في غزة ستكون معقّدة"
    الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    المعارك تحتدم في شرق أوكرانيا.. وروسيا تعلن إسقاط مسيّرات فوق أراضيها
    الأسواق المالية العالمية - تعبيرية
    طوفان الأقصى
    "موجات صدمة" في الأسواق العالمية من جرّاء صراع الشرق الأوسط

    الأكثر قراءة

    مصور وكالة "رويترز" عصام العبد الله
    قبيل استشهاده بساعات.. إليكم آخر ما نشره مصوّر "رويترز"
    قوات اليونيفيل عند الحدود الجنوبية للبنان
    تقرير هام لصحيفة روسية يكشف استعدادات إسرائيل وحزب الله.. هل اقتربت الحرب فعلاً؟
    سيارة الصحافيين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي جنوب لبنان
    فيديو.. القصف الإسرائيليّ يستهدف طواقم صحافيّة في علما الشعب