الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
الصين تدعو إلى تعزيز التعاون والأمن مع باكستان وأفغانستان

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2025 7:50 صباحًا
وزير الخارجية الصيني وانغ يي

ذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي دعا باكستان وأفغانستان إلى مواصلة تعزيز التبادلات الثلاثية على جميع المستويات لبناء الثقة الاستراتيجية المتبادلة وتعميق التعاون الأمني.

وقال وانغ، الذي حضر اجتماعا مع نظيريه من البلدين في كابول يوم الأربعاء، إنه يتعين توسيع التعاون الإنمائي والتبادلات التجارية والاستثمارية.

وقال الوزير، وفقا لبيان صدر اليوم الخميس، إن الصين مستعدة لفهم ودعم القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية لكل دولة وتعارض بشدة التدخل الخارجي في المنطقة وكذلك محاولة أي منظمة أو فرد لتقويض السيادة الوطنية لأي بلد.

وأضاف وانغ “من الضروري تحسين آلية الحوار الأمني وتعميق التعاون في مجال إنفاذ القانون والتعاون الأمني وتعزيز مكافحة الأنشطة الإرهابية عبر الحدود والقضاء على الأرض الخصبة للإرهاب”.

ولم يذكر البيان أي جماعات إرهابية، لكن تقريرا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا عن اجتماع وانغ مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي ذكر حركة تركستان الشرقية الإسلامية.

ونقل التقرير عن وانغ قوله إن الصين تأمل في أن تكثف أفغانستان جهودها لمكافحة مثل تلك القوى التي وصفها بالإرهابية.

وتقع الدولتان على حدود منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين والتي شهدت في الماضي صراعات ألقت بكين مسؤوليتها على مسلحين إسلاميين وانفصاليين من الويغور الذين يقولون إنهم يسعون إلى إقامة دولة تركستان الشرقية المستقلة.

وأبلغ وانغ نظيريه بأنه يتعين على الدول الثلاث توسيع التعاون الإنمائي والتبادلات التجارية والاستثمارية وربط الشبكات.

    المصدر :
  • رويترز

