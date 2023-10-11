الصين تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

قال تشاي جون مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط اليوم الأربعاء إن بكين تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف تشاي أن على المجتمع الدولي أن يقدم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس بانقطاع الكهرباء في غزة الأربعاء مع توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل.

وفي وقت سابق، حذر قطاع غزة من نفاد الوقود خلال ساعات ما ينذر بغرق القطاع في ظلام دامس واستحالة تقديم الخدمات الحياتية الأساسية للمواطنين.

وقال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، لإذاعة صوت فلسطين الأربعاء إن ما تبقى من وقود في شركة كهرباء غزة، وهي المحطة الوحيدة التي توفر الكهرباء، يكفي لما بين عشر و12 ساعة على الأكثر فقط.

وقطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن القطاع الاثنين، في إطار ما وصفته بأنه حصار مطبق ردا على هجوم مباغت وواسع شنته حركة حماس.