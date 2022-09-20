الصين تدعو دول البريكس إلى دعم بعضها البعض في القضايا الرئيسية

أشار نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الى أن بكين تدعو دول البريكس إلى تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، ودعم بعضها البعض في القضايا ذات الاهتمام الرئيسي لكل جانب في وضع دولي صعب.

وقال “شين يويوي” لوكالة “سبوتنيك”: “العصر الحالي للتغير العالمي مقبل على المخاطر الأمنية التقليدية وغير التقليدية المتشابكة، وقد دخل العالم فترة جديدة من عدم الاستقرار والتغيير الجذري، حيث يواجه العالم والتنمية البشرية تحديات غير مسبوقة”، مشيرًا إلى “أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في الفقر آخذ بالازدياد، وفقط من خلال التضامن والتعاون يمكننا الاستجابة والتغلب على التهديدات والتحديات العالمية”.

ورأى أنّه “يجب علينا تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز الدعم الثابت والمتبادل في الأمور المتعلقة بالمصالح والشواغل الأساسية لبعضنا البعض”.

كما دعا إلى تحقيق التعددية الحقيقية، ودعم الحوار حول المواجهة والشراكة والمنفعة المتبادلة على اللعب الخاسر، والتمسك بحزم بالإنصاف والحياد الدوليين والعمل معًا لمواجهة المخاطر والدعوات العالمية”.