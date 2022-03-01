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الصين تدعو للمفاوضات المباشرة لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

1 - مارس - 2022
آخر تحديث: 1 - مارس - 2022 5:06 صباحًا
مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون

مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون

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أكدت الصين على أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، هي “الطريق النهائي” لتسوية الأزمة الراهنة.

وصرح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين: “الأهم الآن هو العودة إلى المفاوضات الدبلوماسية والتسوية السياسية، والسعي لخفض التصعيد”.

وأكد تشانغ جون تأييد الصين “للحوار المباشر والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وهي تعتبر الطريقة النهائية لحل هذه القضية”.

وأضاف أنه على المجتمع الدولي تهيئة ظروف مواتية للحوار والتسوية السياسية، وتجنب احتدام التوترات.

وأكد أن “أي خطوات لهذا المجلس يجب أن تلعب دورا بناء وألا تؤدي إلى المزيد من التصعيد”.

يشار إلى أن  الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي قال في وقت سابق أمس الإثنين إن الوقت حان للنظر في فرض منطقة حظر طيران للصواريخ والطائرات والطائرات الهليكوبتر الروسية على خلفية القصف الروسي لمدينة خاركيف الأوكرانية.

وفي كلمة مصورة، لم يحدد زيلينسكي كيف سيتم فرض منطقة حظر طيران ومن الذي سيفرضها.

وقال إن روسيا شنت 56 ضربة صاروخية، وأطلقت 113 صاروخ كروز على أوكرانيا في الأيام الخمسة الماضية.

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