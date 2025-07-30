الصين تدعو لمزيد من التواصل مع أمريكا وتحذر من المواجهة

علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي دعا، اليوم الأربعاء، إلى فتح المزيد من قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة، وحذر من المواجهة بين القوتين العظميين.

وقالت الوزارة في بيان إن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع في بكين مع وفد من ممثلي شركات أمريكية منهم مسؤولون تنفيذيون من جولدمان ساكس وبوينج وأبل.

ونُقل عن وانغ قوله “الصين على استعداد لتعزيز التواصل مع الولايات المتحدة وتجنب سوء التقدير وإدارة الخلافات واستكشاف جوانب التعاون”.

جاءت تصريحاته بعد يوم من اختتام كبار المفاوضين الصينيين والأمريكيين جولة جديدة من محادثات التجارة في ستوكهولم، اتفق خلالها الجانبان على السعي لتمديد هدنة رسوم جمركية 90 يوما تسنى التوصل إليها في مايو أيار.

وأكد وانغ أن العلاقات الصينية الأمريكية تتأثر بالتطورات العالمية، ولها “تأثير عميق” على الساحة الدولية.

وقال “يتعين على الصين والولايات المتحدة إنشاء المزيد من قنوات الاتصال والتشاور، والنظر إلى إحداهما الأخرى بموضوعية وعقلانية وواقعية”، داعيا البلدين إلى رفض “الأحادية والتنمر”.

وذكر بيان الوزارة أنه شجع الشركات الأمريكية على الحفاظ على ثقتها في السوق الصينية، ورحب بها لمواصلة الاستثمار في الصين.

ويزور وفد رفيع المستوى من المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين الصين هذا الأسبوع، والتقى أيضا بوزراء التجارة والصناعة الصينيين.

تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تعمل فيه بكين وواشنطن على عقد قمة بين زعيمي البلدين في وقت لاحق من هذا العام، ربما بالتزامن مع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية من 26 أكتوبر تشرين الأول إلى أول نوفمبر تشرين الثاني.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء عن اعتقاده بأنه سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام، لكنه لم يخض في التفاصيل.