الأربعاء 5 صفر 1447 ﻫ - 30 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين تدعو لمزيد من التواصل مع أمريكا وتحذر من المواجهة

منذ 41 دقيقة
علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

A A A
طباعة المقال

ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي دعا، اليوم الأربعاء، إلى فتح المزيد من قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة، وحذر من المواجهة بين القوتين العظميين.

وقالت الوزارة في بيان إن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع في بكين مع وفد من ممثلي شركات أمريكية منهم مسؤولون تنفيذيون من جولدمان ساكس وبوينج وأبل.

ونُقل عن وانغ قوله “الصين على استعداد لتعزيز التواصل مع الولايات المتحدة وتجنب سوء التقدير وإدارة الخلافات واستكشاف جوانب التعاون”.

جاءت تصريحاته بعد يوم من اختتام كبار المفاوضين الصينيين والأمريكيين جولة جديدة من محادثات التجارة في ستوكهولم، اتفق خلالها الجانبان على السعي لتمديد هدنة رسوم جمركية 90 يوما تسنى التوصل إليها في مايو أيار.

وأكد وانغ أن العلاقات الصينية الأمريكية تتأثر بالتطورات العالمية، ولها “تأثير عميق” على الساحة الدولية.

وقال “يتعين على الصين والولايات المتحدة إنشاء المزيد من قنوات الاتصال والتشاور، والنظر إلى إحداهما الأخرى بموضوعية وعقلانية وواقعية”، داعيا البلدين إلى رفض “الأحادية والتنمر”.

وذكر بيان الوزارة أنه شجع الشركات الأمريكية على الحفاظ على ثقتها في السوق الصينية، ورحب بها لمواصلة الاستثمار في الصين.

ويزور وفد رفيع المستوى من المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين الصين هذا الأسبوع، والتقى أيضا بوزراء التجارة والصناعة الصينيين.

تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تعمل فيه بكين وواشنطن على عقد قمة بين زعيمي البلدين في وقت لاحق من هذا العام، ربما بالتزامن مع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية من 26 أكتوبر تشرين الأول إلى أول نوفمبر تشرين الثاني.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء عن اعتقاده بأنه سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام، لكنه لم يخض في التفاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مخزونات النفط الخام
إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي وانخفاض البنزين
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا، 18 مارس/آذار 2025. رويترز
كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يرد على إسرائيل بشأن أزمة مساعدات غزة؟
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
البيت الأبيض: ترامب محبط من سير المحادثات التجارية مع الهند

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحضروا لموجة حرّ جديدة في الأسبوع الثاني من آب!
الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري يصل بيروت غداً
غوتيريش يدعو الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله
العد العكسي بدأ.. مخازن "الحزب" تحت المراقبة