الصين.. تراجع حاد للنشاط الاقتصادي بسبب كورونا

أرخت إجراءات الصين لاحتواء تفشّي فيروس كورونا بثقلها على الاقتصاد الصيني، بسبب الاغلاقات والتزام العمال والمستهلكين منازلهم.

وقد انخفض نشاط البيع بالتجزئة والمصانع في الصين انخفاضًا حادا في نيسان، إذ أدت عمليات الإغلاق الواسعة لمكافحة كوفيد-19 إلى التزام العمال والمستهلكين منازلهم وتعطيل سلاسل التوريد بشدة، مما ألقى بظلال قاتمة على آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفرضت السلطات إغلاقا كاملا أو جزئيا في المراكز الرئيسية في أنحاء البلاد في آذار ونيسان، بما في ذلك شنغهاي المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان، مما عصف بالإنتاج والاستهلاك وفاقم المخاطر بالنسبة لأجزاء من الاقتصاد العالمي تعتمد بشدة على الصين.

وبأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين انخفاض مبيعات التجزئة 11.1 بالمئة عن العام السابق، في أكبر انكماش منذ آذار 2020، وهو تراجع أكثر حدة مما توقعه استطلاع لرويترز.

كما هبط إنتاج المصانع 2.9 بالمئة عن العام السابق، ليحبط توقعات بارتفاعه ويسجل أكبر انخفاض منذ شباط 2020، إذ عرقلت إجراءات مكافحة فيروس كورونا سلاسل التوريد وشلت عمليات التوزيع.

وقال “فو لينغ هوي” المتحدث باسم مكتب الإحصاء في مؤتمر صحفي في بكين اليوم “في أبريل، كان للوباء تأثير كبير نسبيا على العملية الاقتصادية، لكن هذا التأثير قصير المدى وخارجي”.

وأضاف أنه يتوقع تحسن الاقتصاد في أيار مع السيطرة على تفشي كوفيد-19 في جيلين وشنغهاي ومناطق أخرى.

الى ذلك، يقول محللون إن تحقيق هدف النمو الرسمي للصين في عام 2022 والبالغ 5.5 بالمئة يبدو أكثر صعوبة، مع تمسك المسؤولين بسياسات صارمة لمنع انتشار كوفيد-19. ونما الاقتصاد الصيني 4.8 بالمئة في الربع الأول.