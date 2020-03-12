الصين ترجح القضاء على وباء ‘كورونا’ بهذا الشهر

قال تشونغ نانشان، المستشار الطبي للحكومة الصينية، الخميس، إن وباء فيروس كورونا العالمي من المرجح أن ينتهي في شهر يونيو القادم.

وأضاف تشونغ خبير الأوبئة الذي اشتهر بمكافحة انتشار فيروس سارس في 2003 في مؤتمر صحفي، إن الكثير من الحالات الواردة من الخارج إلى الصين بدون أعراض ظاهرة ومعدل عودة ظهور الإصابة بعد الشفاء قليل، حسبما ذكرت “رويترز”.

ويأتي تصريح المستشار الصيني عقب إعلان لجنة الصحة الوطنية، الخميس، أن فيروس كورونا تجاوز ذروته في الصين مع تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة فقط في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، الذي يسجل لأول مرة أقل من عشر حالات في يوم واحد.

وفي ظل التباطؤ الملحوظ لانتشار الفيروس في الصين، أعادت المزيد من الشركات فتح أبوابها فيما تخفف السلطات بحذر إجراءات الاحتواء..

وأعلن إقليم هوبي، الذي بدأ تفشي الفيروس منه في نهاية العام الماضي، تخفيف المزيد من قيود السفر الخميس، كما أنه سيسمح أيضا باستئناف الإنتاج في بعض القطاعات في مدينتين ومقاطعتين.

وأشار مي فنغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية “بشكل عام تجاوزت الصين ذروة الوباء”، مضيفا “الزيادة في الحالات الجديدة تنحسر”.

وعلى الرغم من انتشار الفيروس على نحو سريع في أنحاء العالم، تباطأ بشكل ملحوظ في الصين في الأيام السبعة الماضية نتيجة الإجراءات المشددة المفروضة للسيطرة على حركة الناس والمرور بما في ذلك فرض إغلاق على مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن ووهان سجلت جميع الحالات الجديدة الأربعاء، في حين سجل بر الصين الرئيسي سبع حالات جديدة منها ست حالات قادمة من الخارج.