الصين ترد: الأميركيون يتفوهون بـ”أكاذيب مكشوفة” بشأن فيروس كورونا

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منذ أسابيع، يتهم ترامب بكين بالتأخر بإبلاغ العالم عن مدى انتشار الوباء والكذب بشأن العدد الحقيقي للوفيات على أراضيها ، اتهمت بكين السياسيين الأميركيين بـ”التفوّه بأكاذيب مكشوفة” بشأن فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيسعى للحصول على تعويضات من الصين على خلفية تفشي الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في إيجاز صافي الثلاثاء “لديهم هدف واحد: التهرّب من مسؤوليتهم عن إجراءات الوقاية والسيطرة الرديئة للوباء التي اتخذوها وصرف أنظار العامة” عن الأمر.

وكان ترامب قال أمس خلال مؤتمره الصحفي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19 بأنه بلاده مستاءة من الصين، مضيفاً أنه كان من الممكن “ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع”.

وتابع: “يوجد عدة وسائل لمحاسبتها، نجري تحقيقات جدية جداً” بهذه المسألة.

وبعد هذا التصريح، سألت صحفية ترامب عن مقال في مجلة “بيلد” الألمانية يطلب من بكين دفع 165 مليار دولار كتعويض إلى ألمانيا.

وأجاب ترامب “نتحدث عن مبلغ أكبر بكثير”، مضيفاً “لم نحدد بعد المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيراً”. ولفت إلى أن “الضرر لم يلحق فقط بالولايات المتحدة بل بالعالم أجمع”.