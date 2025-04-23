الصين ترد على ترامب: التعنت لا يصنع اتفاقاً

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن إطلاق التهديدات وعن اللجوء للتعنت والإكراه إذا أرادت إبرام اتفاق‭‭‬‬‬.

وجاء ذلك ردا على سؤال عن تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمالية خفض الرسوم الجمركية التي فرضها على الصين.

واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بمواصلة ممارسة “أقصى ضغط” حتى وهي تحاول التوصل لاتفاق وقال إن هذه ليست الطريقة الصائبة للتعامل مع الصين.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه يعتزم أن يكون “لطيفاً للغاية” مع الصين في أي محادثات تجارية، وإن الرسوم الجمركية ستنخفض إذا توصل البلدان إلى اتفاق، في إشارة إلى أنه قد يتراجع عن موقفه المتشدد تجاه بكين في ظل تقلبات السوق.

يوم الثلاثاء، قال ترامب في واشنطن، عقب تصريحات سابقة لوزير الخزانة سكوت بيسنت بأن أزمة الرسوم الجمركية غير مستدامة: “ستنخفض بشكل كبير، لكنها لن تصل إلى الصفر”. وأضاف ترامب: “سنكون لطيفين للغاية، وسيكونون لطيفين للغاية، وسنرى ما سيحدث”.

وأضاف ترامب أيضاً أنه لا يرى حاجة للقول إنه “سيتعامل بحزم” مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأنه لن يُثير خلال المناقشات مسألة كوفيد-19، وهي قضية حساسة سياسياً في بكين. وكان البيت الأبيض قد أطلق مؤخراً موقعاً إلكترونياً أشار إلى أن الفيروس جاء من مختبر في الصين، مما أثار حفيظة الدبلوماسيين الأميركيين.

تأتي تعليقات ترامب في الوقت الذي تضررت فيه الأسهم وسندات الخزانة الأميركية بشدة منذ فرضه رسوماً جمركية شاملة في 2 أبريل، ثم إعلانه لاحقاً عن إعفاء لمدة 90 يوماً لمعظم الدول. ولا تزال الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فرضها ترامب على الصين هذا العام سارية، على الرغم من أنه استثنى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الشائعة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك “ناتيكسيس” أليسيا غارسيا هيريرو: “ترامب في حالة ذعر بسبب هبوط الأسواق واستمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية”. وأضافت: “إنه بحاجة إلى صفقة سريعة. الصين ليست بحاجة إلى تقديم أي شيء كبير في مثل هذه الظروف”.