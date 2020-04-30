الصين ترد على ترامب: لا مصلحة لنا في التدخل بانتخابات الرئاسة الأميركية

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قالت الصين، الخميس، إنه ليس لديها مصلحة في التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية، المقررة في نوفبر المقبل، وذلك في رد على تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي قال فيها إن بكين تحاول منعه من الفوز في ولاية رئاسية ثانية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، للصحفيين خلال إفادة يومية أن الانتخابات شأن داخلي للولايات المتحدة وأن بكين تأمل في ألا يحاول الأميركيون جر الصين إليها، على ما أفادت وكالة “رويترز”.

وكان ترامب قال في مقابلة صحفية، الأربعاء، إن “الصين على استعداد لبذل كل ما في وسعها لكي أخسر هذا السباق”.

وأضاف أنه يعتقد أن بكين تريد فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن، من أجل تخفيف الضغوط التي فرضها هو على الصين فيما يتعلق بالتجارة وقضايا أخرى.

ويبدو أن الانتخابات الرئاسية الأميركية أحدث فصول التوتر بين ترامب وبكين، الذي وصل إلى حد الحرب التجارية، وما تلاها من تراشق للاتهامات بشأن المسؤولية عن تفشي فيروس كورونا.