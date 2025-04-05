الصين ترفض "البلطجة" التجارية الأمريكية وتتعهد بإجراءات حازمة

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت إن الصين اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، وأشارت إلى موقف الحكومة الصينية المعارض للرسوم الجمركية الأمريكية.

وأضافت الوزارة أنه ينبغي للولايات المتحدة “التوقف عن استخدام الرسوم الجمركية سلاحا لقمع اقتصاد الصين وتجارتها، وعدم تقويض حقوق التنمية المشروعة للشعب الصيني”.

وفرض ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الصينية في إطار التعريفات الجمركية الباهظة المفروضة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ليصل إجمالي تلك الرسوم على الصين هذا العام إلى 54 بالمئة.

وقد دفعت هذه الخطوة الصين إلى اتخاذ إجراءات مضادة أمس الجمعة، شملت فرض رسوم إضافية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع الأمريكية وقيودا على تصدير بعض المعادن الأرضية النادرة، مما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:

• %34 على الواردات الصينية.

• %24 على الواردات اليابانية.

• %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.