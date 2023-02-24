في ذكرى مرور عام على غزو روسيا لأوكرانيا، دعت الصين إلى وقف شامل لإطلاق النار والسعي تدريجيا إلى تعزيز خفض التصعيد وحل الوضع.

هذا وذكر تقرير موقف أعلنته وزارة الخارجية الصينية الجمعة أن الصين تريد منع خروج الأزمة الروسية الأوكرانية عن السيطرة مشيرة إلى أن الحوار والتفاوض هما السبيلان الوحيدان الناجعان لحل الصراع.

وقال البيان “الصراع والحرب لا يفيدان أحدا. يجب على جميع الأطراف التحلي بالعقلانية وضبط النفس وتجنب تأجيج النيران وتفاقم التوترات ومنع الأزمة من التدهور أكثر من ذلك أو الخروج عن السيطرة”.

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهدافا للعام الثاني للغزو، وبعد سلسلة من الخطب التي تسبق الذكرى السنوية، أعلن عن خطط لنشر صواريخ باليستية جديدة متعددة الرؤوس عابرة للقارات من طراز سارمات هذا العام.

وقال البيان “يجب عدم استخدام الاسلحة النووية ولا يمكن خوض حرب نووية”. “نحن نعارض تطوير واستخدام أسلحة بيولوجية وكيماوية من قبل أي دولة تحت أي ظرف من الظروف”.