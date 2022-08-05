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الصين تستدعي دبلوماسياً كندياً بعد بيان مجموعة السبع

منذ 8 دقائق
علم كندا

علم كندا

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قالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة، إنها استدعت جيم نيكل القائم بالأعمال في السفارة الكندية في بكين بشأن مشاركة كندا في بيان صادر عن وزراء خارجية دول مجموعة السبع.

والواقعة هي الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات الدبلوماسية التي قدمتها بكين بعد أن دعتها مجموعة السبع الأربعاء، إلى حل التوتر حول مضيق تايوان بطريقة سلمية.

واستدعى نائب وزير الخارجية الصيني نيكل أمس الخميس وحث كندا على “تصحيح أخطائها على الفور” بشأن قضية تايوان أو “تحمل جميع العواقب”، وفقا لبيان وزارة الخارجية الصينية الذي نُشر اليوم الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

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