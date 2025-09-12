الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
الصين تستنكر إبحار سفينة حربية أمريكية وأخرى بريطانية عبر مضيق تايوان

منذ ساعتين
علم الصين

علم الصين

استنكر الجيش الصيني، اليوم الجمعة، إبحار سفينة حربية أمريكية وأخرى بريطانية عبر مضيق تايوان قائلا إنه أمر القوات البحرية والجوية بمراقبة السفينتين وتحذيرهما.

وقالت قيادة الجبهة الشرقية للجيش الصيني إن المدمرة الأمريكية هيجينز والفرقاطة البريطانية ريتشموند ضالعتان في “إثارة المشكلات والاستفزاز”.

وأضافت في بيان “تصرفات الولايات المتحدة وبريطانيا ترسل إشارات خاطئة وتقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان”.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الإبحار إجراء روتيني.

وأضافت “أينما تعمل البحرية الملكية، فإنها تفعل ذلك مع الامتثال الكامل للقانون والأعراف الدولية وتمارس حقوق حرية الملاحة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

ولم يرد الجيش الأمريكي بعد على طلب التعليق.

وكانت سفينتان حربيتان إحداهما كندية والأخرى أسترالية أبحرتا الأسبوع الماضي أيضا عبر المضيق.

وتعبر سفن البحرية الأمريكية، وفي بعض الأحيان، سفن من دول حليفة منها كندا وبريطانيا وفرنسا المضيق مرة واحدة شهريا تقريبا. وتعتبره هذه الدول وكذلك تايوان ممرا مائيا دوليا.

وتقول الصين، التي تعد تايوان إقليما تابعا لها، إن الممر المائي الاستراتيجي جزء من مياهها الإقليمية. وترفض حكومة تايوان ادعاءات بكين بالسيادة عليه.

وزادت الصين على مدى السنوات الخمس الماضية من ضغوطها العسكرية على الجزيرة، عبر وسائل منها تنظيم مناورات حربية على مقربة منها.

    المصدر :
  • رويترز

