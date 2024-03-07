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الصين تستنكر التذرّع بأي سبب لقتل المدنيين في غزة

منذ 27 دقيقة
مشاهد عن الدمار في غزة

مشاهد عن الدمار في غزة

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جددت الصين الخميس دعوتها لاستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وشددت على أنه لا يوجد ما يبرر استمرار قتل المدنيين.

وقال وزير الخارجية الصينية وانغ يي “ندعو الفلسطينيين وإسرائيل إلى استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن… لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين”.

وأضاف أن بلاده تدعم عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة.

ودعا لمؤتمر سلام أوسع وأكثر موثوقية، وقال إن الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لاستعادة السلام وحماية الأرواح.

وتطالب الصين بوقف إطلاق النار في غزة وتعبر هذا “التزاما أخلاقيا”.

    المصدر :
  • رويترز

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