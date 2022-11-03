الصين تسجل أعلى عدد يومي لإصابات كورونا منذ آب

سجلت الصين أعلى عدد يومي لإصابات كوفيد-19 منذ شهرين ونصف الشهر اليوم الخميس 3\11\2022 وتمسكت السلطات الصحية بسياستها الصارمة لاحتواء الوباء، مما قوض آمال المستثمرين في تخفيف قيود تعصف بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وشهدت الأسهم الصينية المتضررة ارتفاعات حادة هذا الأسبوع مستفيدة من تكهنات بتخفيف بكين لسياسة (صفر كوفيد) الصارمة، على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات وبما يعد تكرارا لموقف جعل الصين منفردة عن باقي العالم بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على ظهور الوباء.

واستمر تأثير القيود واضحا، حيث أظهر مسح بارز أن نشاط قطاع الخدمات انكمش أكثر في أكتوبر تشرين الأول نتيجة تأثير قيود مكافحة كورونا على الأعمال والاستهلاك.

وهبط مؤشر كايشين لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 48.4، وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار، من 49.3 في أيلول.

وأظهرت بيانات صادرة حتى أمس الأربعاء أن أثر عمليات الإغلاق التي تستهدف تحقيق القضاء التام على كوفيد على المدن الكبرى تسبب في أن تتأخر بعض المناطق الأكثر ثراء في الصين في التعافي، إذا سجلت نموا أبطأ من وتيرة الاقتصاد الوطني في الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

وتراجعت أسهم هونج كونج والصين، منهية مكاسب استمرت ليومين، وسط تضرر الثقة بسبب ارتفاع عدد إصابات كورونا وتوقعات مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.

وكتب محللون في مجموعة نومورا “يحتمل أن يكون هناك بعض التخفيف لسياسة صفر كوفيد، ولكن خفضوا من توقعاتكم”، مضيفين أن “إعادة الفتح الحقيقية” تصبح أكثر ترجيحا فقط بعد مارس آذار، عندما تكمل الصين انتقالا سياسيا يتوج بعقد الجلسة البرلمانية السنوية.

وذكرت تقديرات نومورا أن سكانا يشاركون بنحو 10.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للصين يخضعون لقيود الإغلاق، ارتفاعا من 9.5 بالمئة يوم الاثنين.