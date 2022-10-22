الصين تسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية، السبت، إن الصين سجلت 1006 إصابات جديدة بكوفيد-19 أمس الجمعة منها 215 إصابة مصحوبة بأعراض و791 بدون أعراض.

وسجلت البلاد 997 إصابة في اليوم السابق منها 214 إصابة مصحوبة بأعراض و783 بدون أعراض.

ولم ترصد أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى أمس الجمعة 257115 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وفي العاصمة بكين أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل 18 إصابة مصحوبة بأعراض وحالة واحدة بدون أعراض، وذلك مقابل 15 إصابة مصحوبة بأعراض وحالتين بدون أعراض في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، ذكرت هيئة الصحة المحلية أن المركز المالي الصيني لم يسجل أي إصابة مصحوبة بأعراض في حين سجل 16 حالة بدون أعراض، مقابل عدم تسجيل أي إصابات بأعراض و13 بدون أعراض في اليوم السابق.

وسجل مركز شنتشن للتكنولوجيا الواقع في جنوب الصين 10 إصابات محلية جديدة بكوفيد-19 مقابل 14 في اليوم السابق.