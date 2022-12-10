الصين تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية، السبت، إن الصين سجلت 13811 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة منها 3082 إصابة مصحوبة بأعراض و10729 بلا أعراض.

وسجلت الصين 16797 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 3637 مصحوبة بأعراض و13160 بلا أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 13585 إصابة محلية جديدة يوم الجمعة منها 3034 مصحوبة بأعراض و10551 بلا أعراض نزولا من 16592 في اليوم السابق.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة دون تغيير عن اليوم السابق ليبقي العدد الإجمالي للوفيات 5235.

وكانت الصين أعلنت، الأربعاء، عشرة إجراءات لتخفيف قيود رئيسية من سياسة صفر كوفيد التي انتهجها الرئيس شي جين بينغ، بهدف إعادة فتح الاقتصاد.

لكن المخاوف تتزايد من ارتفاع حاد في الإصابات مع تهافت الناس على أدوية السعال والإنفلونزا والكمامات.