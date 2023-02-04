السبت 13 رجب 1444 ﻫ - 4 فبراير 2023 |
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الصين تسجل أكثر من 3 آلاف وفاة مرتبطة بكوفيد

منذ 7 دقائق
انتشار كورونا في الصين

انتشار كورونا في الصين

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قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين في بيان، السبت، إن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في المستشفيات بلغ 3278 في الفترة ما بين 27 يناير كانون الثاني والثاني من فبراير شباط من العام الجاري.

وأوضح المركز أن 131 توفوا بسبب فشل تنفسي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا فيما توفي 3147 نتيجة أمراض أخرى مقترنة بالعدوى.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للمرضى الذين توفوا في المستشفيات بسبب كوفيد منذ الثامن من ديسمبر كانون الأول إلى 82238، وفقا لبيانات المركز.

لكن خبراء قالوا إن هذا الرقم أقل بكثير على الأرجح من العدد الفعلي لأنه يستثني أولئك الذين يتوفون في منازلهم، كما أن أطباء أفادوا لرويترز بأنه طُلب منهم عدم إرجاع سبب الوفيات إلى الإصابة بكوفيد.

وأنهت الصين على نحو مفاجئ سياسة صفر كوفيد الصارمة في السابع من ديسمبر كانون الأول بعد ثلاث سنوات من فرضها، مما أدى إلى زيادة هائلة في الإصابات في أنحاء الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.

وقال المركز الأسبوع الماضي إن الوفيات اليومية المرتبطة بكوفيد في المستشفيات انخفضت 79 بالمئة منذ بلوغ ذروتها في الرابع من يناير كانون الثاني عندما سُجلت 4273 وفاة.

    المصدر :
  • رويترز

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