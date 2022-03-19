الصين تسجل أولى حالتي وفاة بكورونا منذ أكثر من عام

سجل بر الصين الرئيسي، السبت، أولى حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا منذ أكثر من عام، حيث تكافح الحكومة لمواجهة موجة جديدة من الوباء، في وقت أظهرت فيه الإحصاءات أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 467 مليون حالة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين عن حالتي وفاة في منطقة جيلين بشمالي شرقي الصين، حيث تشكّل أعداد الإصابات أكثر من ثلثي إجمالي الإصابات المحلية.

وسجلت الصين حالتي وفاة في عام 2021 كله، مع تسجيل آخر حالة يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة في بر الصين الرئيسي إلى 2228 أمس الجمعة، مقابل 2416 في اليوم الذي سبقه.

وتشهد الصين بكاملها حاليًا أسوأ تفشٍّ للولباء منذ بدايته، حيث أمر الرئيس شي جين بينغ أول أمس الخميس بمواصلة إستراتيجيّة “صفر كوفيد” المتشدّدة التي سمحت لبلاده بأن تحصر عدد الوفيات على أراضيها بأقل من 5 آلاف منذ بدء الجائحة.

وأكد شي خلال اجتماع لكبار القادة الصينيين أن على بلاده “رفع مستوى الوقاية والمكافحة الدقيقة علميًا ومواصلة تحسين تدابير مكافحة الأمراض”.

ويمثّل متحور أوميكرون سريع الانتشار تحديًا كبيرًا لإستراتيجية “صفر كوفيد”، مما دفع السلطات إلى فرض إغلاق في مدن عدة بما فيها شنغن، التي تعتبر مركزا للتكنولوجيا في جنوبي البلاد ويقطنها نحو 17.5 مليون شخص.