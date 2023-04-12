الصين تسجل أول وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور

قالت منظمة الصحة العالمية إن امرأة صينية أصبحت أول حالة وفاة بشرية من نوع من إنفلونزا الطيور تندر الإصابة به بين البشر، لكن السلالة لم تنتشر فيما يبدو بين السكان.

وذكرت المنظمة في بيان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن المرأة (56 عاما) من إقليم قوانغدونغ هي الحالة الثالثة المعروف إصابتها بإنفلونزا (إتش3 إن8)، وهي نوع فرعي من إنفلونزا الطيور.

وكانت الحالتان الأخريان في الصين أيضا وجرى تسجيلهما العام الماضي.

كان مركز قوانغدونغ الإقليمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن حالة الإصابة الثالثة في أواخر الشهر الماضي لكنه لم يذكر تفاصيل حول وفاة المرأة.

وقالت منظمة الصحة إن المرأة كانت تعاني من عدة أمراض وكانت تتعامل كثيرا مع الطيور الحية.

ويوجد انتشار حالياً لفيروس سلالة إنفلونزا الطيور المعروفة باسم “أتش5أن8” بين الطيور، وهو ما أدى إلى ذبح مئات الآلاف من طيور الدواجن في العديد من الدول الأوروبية.

يذكر أن حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور في أوساط البشر كانت نادرة منذ الانتشار الواسع لسلالة “أتش7أن9” في العامين 2016 و 2017 والذي أدى إلى مقتل 300 شخص.