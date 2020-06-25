الصين تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين ، الخميس، 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وهذا مؤشر على ارتفاع وتيرة إصابات الوباء في البر الصيني .

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بسبع إصابات مقارنة بيوم الأربعاء، حسبما تشير الأرقام الرسمية.

ومن بين الحالات الجديدة كانت 13 في بكين، وفقا للجنة الصحة العامة، مقارنة مع 7 حالات في اليوم السابق.

وحتى الرابع والعشرين من يونيو الجاري، سجلت الصين في المجمل 83449 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وبحسب حصيلة أعدتها فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية، أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 477,750 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.

وسجلت أكثر من 9,279,310 إصابات رسمياً في 196 بلداً ومنطقة.

الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 121 ألفا و225 وفاة من أصل مليونين و347 ألفا و102 إصابة.

وشفي ما لا يقل عن 647 ألفا و548 شخصاً.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 52 ألفا و645 وفاة من أصل مليون و145 ألفا و906 إصابات، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 42927 وفاة من أصل 306 آلاف و210 إصابات، ثم إيطاليا مع 34675 وفاة (238 ألفا و838 إصابة)، وفرنسا مع 29720 وفاة (197 ألفا و674 إصابة).

وبربط عدد الوفيات بعدد السكان الإجمالي في الدول، يتبين أن أكثر الدول تضرراً من الوباء هي بالترتيب التنازلي: بلجيكا، المملكة المتحدة، إسبانيا، إيطاليا، السويد، فرنسا، الولايات المتحدة، البرازيل.