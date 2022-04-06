الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا.. وشنغهاي لها نصيب الأسد

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء أن البر الرئيسي سجل 1415 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء مقابل 1235 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 1383 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1173 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 19199 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 15355 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وكان لشنغهاي نصيب الأسد في عدد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، إذ سجلت وحدها 16766 إصابة.

وقال مسؤول في المدينة إنها ستطلب من جميع سكانها البالغ عددهم 26 مليونا إجراء جولة أخرى من اختبارات كوفيد-19، مضيفا أن قيود الإغلاق ستستمر لحين اكتمال الفحوص تلك.

الجيش يواجه كورونا في شنغهاي

أعلنت الصين، إرسال الجيش وآلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى شنغهاي للمساعدة في إجراء اختبارات كوفيد-19 لجميع سكانها البالغ عددهم 26 مليونا، مع استمرار الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم الاثنين.

واستيقظ بعض السكان قبل الفجر حتى يجري لهم أفراد الرعاية الصحية الذي يرتدون الزي الأبيض مسحة الحنجرة ضمن اختبار الحمض النووي، واصطف كثيرون في طوابير بملابس النوم على بعد مترين من بعضهم بعضا من أجل التباعد الاجتماعي.

وذكرت صحيفة تابعة للقوات المسلحة أن جيش التحرير الشعبي الصيني أرسل أمس الأحد أكثر من ألفين من العاملين في المجال الطبي من مختلف أقسام الجيش والبحرية وقوات الدعم اللوجيستي المشتركة إلى شنغهاي.