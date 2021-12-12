الصين تسجل انخفاضاً في إصابات "كورونا" اليومية

سجلت الصين، اليوم الأحد، 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا من 87 إصابة في اليوم السابق.

وذكر بيان للجنة الوطنية للصحة في الصين أن 49 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 51 قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 20 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، هبوطا من 30 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى الآن 99679 إصابة مؤكدة. وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

وكانت إدارة مكافحة الأمراض في الصين، أعلنت أمس السبت، أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بشكل كامل بلغت 82.5%.

وقال نائب رئيس إدارة مكافحة الأمراض بالجنة الحكومية للصحة، وو ليانيو، إنه “حتى 10 ديسمبر الجاري، تم تطعيم مليار و162.490.000 شخص بشكل كامل”، مضيفا أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم بلغت 82.5%.

كذلك أعلن أن نحو 120.6 مليون تلقوا جرعة ثالثة معززة من اللقاح.

تجدر الإشارة إلى أن آخر الإحصاءات السكانية التي أجرتها السلطات الصينية، أظهرت أن عدد سكان البلاد تجاوز 1.4 مليار نسمة.