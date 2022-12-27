الصين تسجل حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19

قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن الصين سجلت وفاة واحدة جديدة في البر الرئيسي بمرض كوفيد-19 في 26 ديسمبر كانون الأول، مقارنة بعدم تسجيل أي وفيات في اليوم السابق.

وزادت حصيلة الوفيات إلى 5242.

وكانت الصين الوحيدة التي تستمرّ في فرض الحجر الصحي عند الوصول رغم تقليص مدّته في الأشهر الأخيرة إلى خمسة أيام في الفندق، تتبعها ثلاثة أيام من المراقبة في المنزل. وظلت حدودها مغلقة بالكامل تقريباً منذ 2020، وتوقّفت عن إصدار التأشيرات السياحية.

من جهته، حث الرئيس الصيني شي جينبينغ، الإثنين، على “بناء حصن” ضدّ كوفيد – 19 و”حماية” حياة المواطنين في البلاد، في أول تصريح للرئيس الصيني منذ تخفيف التدابير الصحية الصارمة.

ونقلت قناة “سي سي تي في” التلفزيونية الحكومية عن شي قوله “تواجه السيطرة على كوفيد – 19 والوقاية منه في الصين وضعاً جديداً يتطلب مهامّ جديدة”.

وأضاف: “يجب أن نطلق حملة صحية وطنية بطريقة أكثر استهدافاً… وأن نبني حصناً منيعاً ضد الجائحة، ونعزز خط دفاع المجتمع للوقاية من الوباء ومكافحته، وحماية أرواح الناس وسلامتهم وصحتهم بشكل فاعل”.

وتتوقع تقديرات غربية أن يؤدي رفع القيود إلى وفاة نحو مليون شخص في الأشهر المقبلة، في حين أفاد عدد من محارق الجثث، رداً على اتصال من وكالة الصحافة الفرنسية، عن تسلم عدد أكبر من المعتاد من الجثث في الأيام الأخيرة. وهو وضعٌ قلما تطرقت إليه وسائل الإعلام الصينية.

كذلك، تشهد المستشفيات اكتظاظاً بينما يصعب العثور على الأدوية المضادة للإنفلونزا في الصيدليات، وذلك في الوقت الذي تتعلّم فيه الصين كيفية التعايش مع الفيروس.