الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 20 ديسمبر 2022 |
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الصين تسجل وفيات جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

الصين تسجل إصابات ووفيات جديدة بكورونا

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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الثلاثاء، إنها سجلت خمس وفيات جديدة بكوفيد-19 في 19 ديسمبر كانون الأول، مقابل حالتي وفاة في اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 5242.

وسجلت الصين 2722 إصابة جديدة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض في 19 ديسمبر كانون الأول، مقابل 1995 في اليوم السابق.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 2656 إصابة محلية جديدة، ارتفاعا من 1918 في اليوم السابق.

وحتى أمس الاثنين، سجل بر الصين الرئيسي 383175 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأصبحت الأرقام الرسمية غير موثوقة لأنه يتم الآن إجراء اختبارات أقل في جميع أنحاء البلاد بعد التخفيف الأخير لسياسة (صفر كوفيد).

    المصدر :
  • رويترز

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