الصين تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

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ذكرت السلطات الصحية في الصين، الجمعة، أنها سجلت عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في نهاية يوم 16 يوليو ارتفاعا من حالة واحدة في اليوم السابق.

وأوضحت السلطات أن تسع من الإصابات العشر الجديدة حالات وافدة، إذ كانت بين مسافرين قدموا من الخارج.

ولم يتم تسجيل أي حالات جديدة في بكين لليوم الحادي عشر على التوالي.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83,622 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6406 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و668 وفاة ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 324041 والوفيات إلى 37,574.

وكانت الحكومة قد رجحت من قبل أن يكون عدد المصابين الفعلي أعلى بكثير من الحالات المؤكدة المسجلة.

ومنذ تفشي وباء كورونا في أواخر ديسمبر الماضي ، تقترب غصابات الوباء من 14 مليون إصابة حول العالم الإضافة لأكثر من 592 حالة وفاة .

وتعد الولايات المتّحدة الأمريكية ، الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات ، وتأتي بعدها البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية .