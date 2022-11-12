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الصين تسجل 11950 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 6 دقائق
كورونا في الصين

كورونا في الصين

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قالت لجنة الصحة الوطنية، السبت، إن الصين سجلت 11950 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة منها 1504 إصابات مصحوبة بأعراض و10446 بلا أعراض.

وسجلت الصين 10729 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 1209 إصابات مصحوبة بأعراض و9520 بلا أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 270257 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات للحكومة المحلية تسجيل العاصمة الصينية بكين 68 إصابة مصحوبة بأعراض و48 إصابة بلا أعراض مقابل 64 إصابة مصحوبة بأعراض و54 إصابة بلا أعراض في اليوم السابق.

وقالت السلطات في مدينة قوانغتشو التي يبلغ عدد سكانها نحو 19 مليون نسمة إن المدينة سجلت 259 إصابة جديدة محلية مصحوبة بأعراض و 2921 بلا أعراض مقارنة مع 225 إصابة مصحوبة بأعراض و2358 بلا أعراض في اليوم السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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