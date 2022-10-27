الخميس 2 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 27 أكتوبر 2022 |
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الصين تسجل 1264 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

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قالت لجنة الصحة الوطنية، الخميس، إن الصين سجلت 1264 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الأربعاء هي 231 إصابة مصحوبة بأعراض و1033 بدون أعراض.

وسجلت الصين 1407 إصابات في اليوم السابق منها 338 مصحوبة بأعراض و1069 دون أعراض.

ولم ترصد الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وفي المجمل، سجل بر الصين الرئيسي حتى أمس الأربعاء 258398 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وفي العاصمة بكين، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل 12 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض وخمسا دون أعراض.

وفي شنغهاي، المركز المالي في البلاد، رصدت هيئة الصحة المحلية إصابة واحدة مصحوبة بأعراض وثماني إصابات بلا أعراض.

وفي شنتشن، مركز التكنولوجيا الواقع في الجنوب، سُجلت إصابتان محليتان جديدتان بكوفيد-19.

    المصدر :
  • رويترز

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