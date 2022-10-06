الصين تسجل 1337 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية ، الخميس، إن بر الصين الرئيسي سجل 1337 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء منها 229 إصابة ظهرت عليها أعراض و1108 بدون أعراض.

ورصدت الصين في اليوم السابق 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 273 مصحوبة بأعراض و861 بدون أعراض.

ولن تسجل الصين وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226 وفاة.

وحتى الخامس من أكتوبر تشرين الأول سجلت الصين 251849 إصابة مصحوبة بأعراض بفيروس كورونا.

وتعد الصين واحدة من آخر الأماكن في العالم التي لا تزال تفرض إجراءات صارمة ضد فيروس كورونا، حيث تعتمد على المراقبة الرقمية الشاملة، والفحوصات الجماعية، والحجر الصحي الشامل، والإغلاق المفاجئ.

واجهت هذه الاستراتيجية تحديات متزايدة من متحور أوميكرون شديد العدوى، حيث تخضع مساحات كبيرة من البلاد لعمليات الإغلاق المتداول والاختبار اليومي.