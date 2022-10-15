الصين تسجل 1364 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية، السبت، إن الصين سجلت 1364 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة منها 361 إصابة مصحوبة بأعراض و1003 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1456 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 313 إصابة مصحوبة بأعراض و1143 بلا أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 255529 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وسجلت العاصمة الصينية بكين 14 إصابة مصحوبة بأعراض وثلاث إصابات بلا أعراض مقابل 16 إصابة بأعراض وثماني إصابات بلا أعراض في اليوم السابق.

وسجلت مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، 38 إصابة بلا أعراض وأربع إصابات مصحوبة بأعراض مقابل 47 إصابة بلا أعراض وإصابتين بأعراض في اليوم السابق.

وسجلت شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين، 36 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقارنة مع 32 في اليوم السابق.