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الصين تسجل 1380 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين
كورونا في الصين

كورونا في الصين

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قالت لجنة الصحة الوطنية، السبت، إن الصين سجلت 1380 حالة إصابة بفيروس كورونا في التاسع من سبتمبر أيلول منها 290 إصابة مصحوبة بأعراض و1090 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1404 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 301 مصحوبة بأعراض و1103 دون أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل عددها عند 5226.

وحتى التاسع من سبتمبر أيلول، سجل بر الصين الرئيسي 246618 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات السلطات المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 16 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض وعدم تسجيل أي حالات بدون أعراض. وتم تسجيل 17 إصابة مصحوبة بأعراض وحالتين دون أعراض في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، المركز المالي للصين، لم تسجل السلطات أي إصابة مصحوبة بأعراض مثل اليوم السابق، بينما سجلت خمس حالات دون أعراض مقابل حالتين في اليوم السابق.

كما سجلت مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب البلاد والتي خففت إجراءات مكافحة الفيروس اعتبارا من يوم الاثنين بعد إغلاق شمل معظم السكان في عطلة نهاية الأسبوع، 28 إصابة جديدة بكوفيد-19، انخفاضا من 54 في اليوم السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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