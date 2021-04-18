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الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا.. "جميعها وافدة من الخارج"

18 - أبريل - 2021
كورونا الصين

كورونا الصين

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أعلنت اللجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، أن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن تسجيل 16 حالة جديدة مصابة بكوفيد-19، جميعها وافدة من الخارج.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي أن من بين تلك الحالات، تم تسجيل أربع حالات في كل من قوانغدونغ وشنشي، وحالتين في كل من بلدية شنغهاي وسيتشوان، وحالة واحدة في كل من منغوليا الداخلية وفوجيان وخنان ويوننان.

كما سجلت بلدية شنغهاي حالة جديدة مشتبه بإصابتها وافدة من خارج البر الرئيسي.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني الآن أكثر من 90 ألف حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة.

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