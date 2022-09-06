الصين تسجل 1610 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية، الثلاثاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 1610 حالات إصابة بفيروس كورونا في الخامس من سبتمبر أيلول منها 310 إصابات مصحوبة بأعراض و1300 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1666 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 349 مصحوبة بأعراض و1317 دون أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل عدها عند 5226.

وحتى الخامس من سبتمبر أيلول، سجل بر الصين الرئيسي 245367 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين حالة واحدة مصحوبة بأعراض، ولم تظهر أي إصابات دون أعراض. ولم يتم تسجيل أي إصابة مصحوبة بأعراض في اليوم السابق.

وأوضحت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي عدم تسجيل أي إصابات، كما هو الحال في اليوم السابق.

وسجلت مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين والتي خففت إجراءات مكافحة الفيروس اعتبارا من يوم الاثنين بعد إغلاق شمل معظم السكان في عطلة نهاية الأسبوع، 36 إصابة جديدة بكوفيد-19، انخفاضا من 71 إصابة في اليوم السابق.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل مدينة تشنغدو الواقعة في جنوب غرب الصين 59 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و31 حالة بدون أعراض في الخامس من سبتمبر أيلول. ومددت تشنغدو قيود الإغلاق في معظم المناطق حتى يوم الأربعاء لاستكمال جولة أخرى من الاختبارات الجماعية.