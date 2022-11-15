الصين تسجل 17909 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية، الثلاثاء، إن الصين سجلت 17909 حالات إصابة بفيروس كورونا في 14 نوفمبر تشرين الثاني منها 1661 إصابة مصحوبة بأعراض و16248 بلا أعراض.

وسجلت الصين 16203 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 1794 مصحوبة بأعراض و14409 دون أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، مثل اليوم السابق، ليظل عددها عند 5226.

وحتى أمس الاثنين، سجل بر الصين الرئيسي 275420 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 303 إصابات جديدة مصحوبة بأعراض، و159 حالة دون أعراض. وتم تسجيل 237 إصابة مصحوبة بأعراض و170 دون أعراض في اليوم السابق.

وأوضحت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي، مركز الصين المالي، أنها لم تسجل أي إصابات مصحوبة بأعراض بينما سجلت 16 حالة دون أعراض. وفي اليوم السابق، سجلت شنغهاي حالتين بأعراض و13 دون أعراض.

كما سجلت قوانغتشو، التي تقع في جنوب الصين ويبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة تقريبا، 147 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و4977 إصابة دون أعراض. وتم تسجيل 150 إصابة مصحوبة بأعراض و2147 إصابة دون أعراض في اليوم السابق.