الصين تسجل 1890 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية، الأربعاء، إن الصين سجلت 1890 حالة إصابة بفيروس كورونا في 11 أكتوبر تشرين الأول منها 417 إصابة مصحوبة بأعراض و1473 بلا أعراض.

وسجلت الصين 2249 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 491 مصحوبة بأعراض و1758 دون أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، مثل اليوم السابق، ليظل عددها عند 5226.

وحتى 11 أكتوبر تشرين الأول، سجل بر الصين الرئيسي 254483 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين عشر إصابات جديدة مصحوبة بأعراض، وحالة واحدة دون أعراض. وتم تسجيل 13 إصابة مصحوبة بأعراض وواحدة دون أعراض في اليوم السابق.

وأوضحت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي أنها سجلت 34 إصابة بلا أعراض وأربع إصابات مصحوبة بأعراض. وفي اليوم السابق، سجلت شنغهاي 24 إصابة دون أعراض وأربع إصابات مصحوبة بأعراض.

وقالت السلطات الصحية في جوانغ دونغ إن مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين، سجلت 29 إصابة جديدة بكوفيد-19.