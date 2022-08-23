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الصين تسجل 1895 إصابة جديدة بكورونا

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2022 8:29 صباحًا
كورونا في الصين- أرشيفية

كورونا في الصين- أرشيفية

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قالت لجنة الصحة الوطنية، الثلاثاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 1895 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين منها 382 إصابة مصحوبة بأعراض و1513 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1985 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 427 إصابة مصحوبة بأعراض و1558 بلا أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل عددها 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي إجمالا 240233 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية عدم تسجيل العاصمة بكين أي إصابات جديدة مثل اليوم السابق.

كما أظهرت البيانات تسجيل مدينة شنغهاي ثلاث إصابات محلية جديدة غير وواحدة مصحوبة بأعراض يوم 22 أغسطس آب.

    المصدر :
  • رويترز

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