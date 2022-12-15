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الصين تسجل 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 39 دقيقة
كورونا في الصين

كورونا في الصين

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قالت لجنة الصحة الوطنية، الخميس، إن الصين سجلت ألفي إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 14 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 2291 إصابة في اليوم السابق.

وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج سجلت الصين 1944 إصابة محلية جديدة ظهرت عليها أعراض انخفاضا من 2249 في اليوم السابق.

وتوقفت الصين عن رصد الإصابات بدون أعراض أمس الأربعاء، مشيرة إلى قلة الفحوصات بين الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض مما يصعب رصد الحصيلة الكلية.

ولم تسجل الصين وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5235.

وحتى 14 ديسمبر كانون الأول سجل بر الصين الرئيسي 371918 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ظهرت عليها أعراض.

    المصدر :
  • رويترز

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