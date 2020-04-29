الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت الصين، الأحد الماضي ، أن جميع مستشفيات مدينة ووهان الصينية، التي تفشى منها فيروس كورونا الجديد، باتت خالية من أي إصابة بالفيروس الذي انتشر في جميع أنحاد العالم ، وسجل بر الصين الرئيسي 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 28 أبريل، مقارنة مع 6 حالات قبلها بيوم، حسب بيانات رسمية.

وبالتالي يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في عموم الصين حتى الآن إلى 82858.

وقالت لجنة الصحة العامة في بيان، الأربعاء، إن عدد المرضى القادمين من الخارج ارتفع إلى 21 يوم الثلاثاء، مقارنة مع 3 حالات قبلها بيوم.

وتراجع عدد الحالات التي أصيبت بالمرض لكن لم تظهر عليها أعراض إلى 26، مقارنة مع 40 قبلها بيوم.

وظل عدد الوفيات في البر الرئيسي بسبب المرض دون تغيير عند 4633.

واتهمت بكين في وقت سابق السياسيين الأميركيين بـ”التفوّه بأكاذيب مكشوفة” بشأن فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيسعى للحصول على تعويضات من الصين على خلفية تفشي الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في إيجاز صافي الثلاثاء “لديهم هدف واحد: التهرّب من مسؤوليتهم عن إجراءات الوقاية والسيطرة الرديئة للوباء التي اتخذوها وصرف أنظار العامة” عن الأمر.

وكان ترامب قال أمس خلال مؤتمره الصحفي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19 بأنه بلاده مستاءة من الصين، مضيفاً أنه كان من الممكن “ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع”.