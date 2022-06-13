الصين تسجل 220 إصابة جديدة بكورونا

سجّل بر الصين الرئيسي 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد منها 89 إصابة مصحوبة بأعراض و131 بلا أعراض، بحسب ما أفادت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين.

كم أعلنت الصين في اليوم السابق عن تسجيل 275 إصابة جديدة منها 134إصابة مصحوبة بأعراض و141 بلا أعراض. ولم تسجل البلاد وفيات جديدة وبهذا تظل حصيلة الوفيات 5226.

وتم الإعلان حتى الآن عن 224882 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض، في بر الصين الرئيسي.

وسجلت العاصمة بكين 29 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل 34 إصابة في اليوم السابق و22 إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل 31 إصابة في اليوم السابق.

الى ذلك، تم تسجيل 11 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل عشر إصابات في اليوم السابق و26 إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل 19 في اليوم السابق.