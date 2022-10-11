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الصين تسجل 2249 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 8 دقائق
كورونا في الصين

كورونا في الصين

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قالت لجنة الصحة الوطنية، الثلاثاء، إن الصين سجلت 2249 حالة إصابة بفيروس كورونا في العاشر من أكتوبر تشرين الأول منها 491 إصابة مصحوبة بأعراض و1758 بلا أعراض.

وسجلت الصين 2106 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 434 مصحوبة بأعراض و1672 دون أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، مثل اليوم السابق، ليظل عددها عند 5226.

وحتى العاشر من أكتوبر تشرين الأول، سجل بر الصين الرئيسي 254066 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 13 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض، وحالة واحدة دون أعراض. وتم تسجيل 13 إصابة مصحوبة بأعراض وثلاث إصابات دون أعراض في اليوم السابق.

وأوضحت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي أنها سجلت 24 إصابة بلا أعراض وأربع إصابات مصحوبة بأعراض. وفي اليوم السابق، سجلت شنغهاي 31 إصابة دون أعراض وثلاث إصابات مصحوبة بأعراض.

وقالت السلطات الصحية في جوانغ دونغ إن مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين، سجلت 33 إصابة جديدة بكوفيد-19.

    المصدر :
  • رويترز

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