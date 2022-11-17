الخميس 23 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 17 نوفمبر 2022 |
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الصين تسجل 23276 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 6 دقائق
الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

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ذكرت لجنة الصحة الوطنية، الخميس، إن الصين سجلت 23276 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 16 نوفمبر تشرين الثاني منها 2388 إصابة مصحوبة بأعراض و20888 بدون أعراض.

وسجلت الصين 20199 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 1623 مصحوبة بأعراض و18576 بدون أعراض.

ولم ترصد الصين أي وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وحتى أمس الأربعاء سجل بر الصين الرئيسي 279431 إصابة ظهرت عليها أعراض بفيروس كورونا.

وتلزم السياسات الصينية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المدن بالدخول في عمليات إغلاق صارمة، حتى لو تم الإبلاغ عن عدد قليل من الحالات.

وطبقت البلاد مجموعة من تدابير الوقاية الخاصة من كوفيد بحسب المدن، بعد أن ضربت الموجة الأولية للفيروس مدينة ووهان في عام 2019.

    المصدر :
  • رويترز

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