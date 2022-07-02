السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
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الصين تسجل 268 اصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ دقيقتين
كورونا في الصين

كورونا في الصين

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قالت لجنة الصحة الوطنية السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، منها 72 إصابة مصحوبة بأعراض و196 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 245 إصابة جديدة منها 37 إصابة مصحوبة بأعراض و208 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226، وسجل بر الصين الرئيسي حتى الجمعة 225747 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات حكومية أن العاصمة بكين ومدينة شنغهاي لم تسجلا أي إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض أو أي حالات بلا أعراض، دون تغير عن اليوم السابق.

ورصد إقليما آنهوي وجيانغسو بشرق البلاد بؤر انتشار لكوفيد-19 في بداية موسم السفر الصيفي في الصين، حيث تم الإعلان عن 135 إصابة محلية في آنهوي و30 في جيانغسو أمس الجمعة.

ولمواجهة حالات الانتشار أوقفت مدينة ووشي في جيانغسو تشغيل جميع خطوط الحافلات اعتبارا من اليوم السبت، بينما بدأت مدينة ليانيونقانغ إجراء فحوص جماعية للسكان في بعض المناطق.

واجتاح المتحور دلتا من فيروس كورونا شرق الصين بما في ذلك جيانغسو الصيف الماضي، وكان من تبعات ذلك تكدس في موانئ الحاويات الرئيسية في البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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