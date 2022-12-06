الصين تسجل 28062 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية، الثلاثاء، أن الصين سجلت 28062 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخامس من ديسمبر كانون الأول منها 5046 ظهرت عليها أعراض و23016 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 30014 إصابة جديدة منها 4318 مصحوبة بأعراض و25696 بدون أعراض.

وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج، سجلت الصين 27847 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا منها 4988 مصحوبة بأعراض و22859 بدون أعراض انخفاضا من 29724 في اليوم السابق.

ولم يتم رصد أي وفيات جديدة مثل اليوم السابق لتظل الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 5235.

وحتى الخامس من ديسمبر كانون الأول سجلت الصين 345529 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.