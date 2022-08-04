الصين تسجل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية، الخميس إن بر الصين الرئيسي سجل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الثالث من أغسطس آب، هي 111 مصحوبة بأعراض و335 دون أعراض.

وكان بر الصين الرئيسي قد سجل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق هي 101 مصحوبة بأعراض و335 بلا أعراض.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي 5226 كما هو.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى يوم الأربعاء 229913 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وفي بكين، قالت الحكومة المحلية إن العاصمة سجلت إصابة محلية جديدة دون أعراض رُصدت خارج مناطق الحجر الصحي، وذلك بعد يومين لم تسجل فيهما أي حالات جديدة.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي تسجيل إصابتين محليتين بلا أعراض ضمن مناطق الحجر الصحي، وذلك بعد ثلاثة أيام مرت دون تسجيل أي حالات بالمركز المالي للصين.

ولم تسجل مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا في جنوب الصين، أي إصابات محلية جديدة، مقارنة مع واحدة دون أعراض في اليوم السابق.