الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين تسجل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 28 دقيقة
الصين ترصد إصابات جديدة بكورونا

الصين ترصد إصابات جديدة بكورونا

A A A
طباعة المقال

قالت لجنة الصحة الوطنية، الخميس إن بر الصين الرئيسي سجل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الثالث من أغسطس آب، هي 111 مصحوبة بأعراض و335 دون أعراض.

وكان بر الصين الرئيسي قد سجل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق هي 101 مصحوبة بأعراض و335 بلا أعراض.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي 5226 كما هو.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى يوم الأربعاء 229913 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وفي بكين، قالت الحكومة المحلية إن العاصمة سجلت إصابة محلية جديدة دون أعراض رُصدت خارج مناطق الحجر الصحي، وذلك بعد يومين لم تسجل فيهما أي حالات جديدة.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي تسجيل إصابتين محليتين بلا أعراض ضمن مناطق الحجر الصحي، وذلك بعد ثلاثة أيام مرت دون تسجيل أي حالات بالمركز المالي للصين.

ولم تسجل مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا في جنوب الصين، أي إصابات محلية جديدة، مقارنة مع واحدة دون أعراض في اليوم السابق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يطلب المساعدة من رئيس الصين لوقف الحرب
عناصر من الشرطة الإيرانية
العفو الدولية تعرض "أدلة مرئية" تدين السلطات الإيرانية بقتل محتجين في مايو
جنود من جيش أذربيجان
القتال يستعرّ.. أذربيجان تصدّ هجوماً لأرمينيا قرب ناجورنو قرة باغ

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

السفارة البريطانية في بيروت
بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
حسن نصرالله
نصرالله يخشى من طعنة سورية.. وخوف من "بيعة" روسية - إسرائيلية
حسن نصر الله
مغردون إيرانيون يهاجمون نصر الله.. أصبحنا دار أيتام للإرهابيين في لبنان!!