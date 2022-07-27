الصين تسجل 703 إصابات جديدة بكوفيد-19

عمال يرتدون السترات الواقية ويرشون سحبًا من المطهر في الصين (غيتي)

قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء إن الصين سجلت 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء منها 120 إصابة مصحوبة بأعراض و583 بلا أعراض.

وكان بر الصين الرئيسي قد سجل 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 148 إصابة مصحوبة بأعراض و828 بلا أعراض.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات كما هو 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 229066 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وقالت الحكومة المحلية في بكين إن العاصمة الصينية لم تسجل أي إصابة محلية جديدة وهو نفس الحال في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي تسجيل المركز المالي للصين إصابتين محليتين جديدتين مصحوبتين بأعراض مقارنة مع أربعة في اليوم السابق، و14 إصابة محلية بلا أعراض مقارنة مع 15 في اليوم السابق.